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Kızgın fırından pişen tavuğu çaldılar

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iki genç, pişme fırınının içinden tavuk çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kızgın fırından pişen tavuğu çaldılar
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iki genç, pişme fırınının içinden tavuk çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Körfez ilçesine bağlı Adnan Kahveci Bulvarı Dadaş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir markete ait pişme fırınının önüne gelen iki şahıs bir süre bekledi. Şahıslardan biri çevreyi gözetlerken, diğeri ise fırının yakınında beklemeye başladı. İş yeri sahibinin içeri girmesini bilen fırsat şahıs, kızgın fırının içine elini sokarak pişmiş tavuğu çaldı. O anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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