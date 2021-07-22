Kızını boğarak öldürdü, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu

Esenler’de bir evde çıkan yangının detayları ortaya çıktı. Cinnet geçiren adam, kızını boğarak öldürdükten sonra yangın çıkarıp bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.
Yangının detayları ortaya çıktıH.U.’nun eşi ve küçük çocuğu sabah saatlerinde bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren H.U., o sırada evde bulunan kızı Z.U.’yu boğarak öldürdü. Evi yakmak isteyen H.U.’nun bileklerini de keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.