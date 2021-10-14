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Kocaeli ve İstanbul’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli ve İstanbul illerinde silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli ve İstanbul’da terör operasyonu: 4 gözaltı
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Kocaeli ve İstanbul illerinde silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK,YPG ve YPJ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takiplerde örgüt üyesi olduğu belirlenen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarma komutanlığına götürülürken, olay hakkında incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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