Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde alkol ve uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 kişinin 1 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin önündeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol ve uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen kimliği belirsiz 3 şahıs otoparka gelerek kafenin içinde bulunan şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte 3 şüpheli şahıs yanlarında getirdikleri bıçaklarla Muhammet Harun Kayabaşı, Bedirhan B., Serkan A. ve Ahmet T. olmak üzere 4 kişiyi yaralayıp araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Muhammet Harun Kayabaşı, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonucunda kaçan 3 şüpheliyi de suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Bıçak, tekme ve yumruğun havada uçuştuğu kavga kamerada

Öte yandan bıçak, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 1 kişinin araçtaki kişilerle tartıştığı görülüyor. Tartışmanın büyümesiyle kafedekiler dışarıya çıkıyor. Tartışmanın kavgaya döndüğü anda araçta bulunan şahıs ve aracın yanındaki şahıs da olaya dahil oluyor. Gerçekleştirdikleri bıçaklı saldırıyla 4 kişiyi yaralayan 3 şahıs, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçıyor.