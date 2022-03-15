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Kocaeli’de 3 katlı binada yangın çıktı, bir kişi dumandan etkilendi

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli’de 3 katlı binada yangın çıktı, bir kişi dumandan etkilendi
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Olay, gece 02.30 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin içindeki dumanları gören evli çift E.E. ve F.E. hemen dışarıya çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen F.E. ise olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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