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Kocaeli’de 7 iş yerinin yandığı felaketin boyutu gündüz görüntülendi

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Kocaeli’de dün gece saatlerinde yedek parça dükkanında başlayan ve 6 iş yerine daha sıçrayan yangının hasarı gündüz görüntülendi.

Kocaeli’de 7 iş yerinin yandığı felaketin boyutu gündüz görüntülendi
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Kocaeli’de dün gece saatlerinde yedek parça dükkanında başlayan ve 6 iş yerine daha sıçrayan yangının hasarı gündüz görüntülendi.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Fırat Sokak’ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yedek parça dükkanında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 6 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmeye çalışan bir kişi dumandan etkilenirken bazı araçlar ise yandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı.

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Öte yandan, 7 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının hasarı gündüz görüntülendi. Bölgede yangın ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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