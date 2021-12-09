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Kocaeli’de baba ve oğlu silahla yaralayan şahıs serbest bırakıldı

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Kocaeli’de alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan baba ve oğlu silahla vurarak yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli’de baba ve oğlu silahla yaralayan şahıs serbest bırakıldı
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Kocaeli’de alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan baba ve oğlu silahla vurarak yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 7 Aralık Salı günü Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.S. ile oğlu O.S. cadde üzerinde bulunan market önünde ismi öğrenilemeyen şahıslarla karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından baba Ş.S. ile oğlu O.S. silahla vuruldu. Şahısların arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan bir tanesi de park halindeki otomobile isabet etti. Olaya karışan şüpheliler ise otomobile binerek uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayaklarından vurulan baba ve oğul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.S. ile O.S.’yi silahla yaralayan şüphelinin Ö.M. olduğunu tespit etti. Ö.M. ile baba oğul arasında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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