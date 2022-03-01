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Kocaeli’de bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yedek parça dükkanında çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın, havadan görüntülendi.

Kocaeli’de bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yedek parça dükkanında çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın, havadan görüntülendi.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Fırat Sokak’ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangın 6 iş yerine sıçradı. Alevler, dron ile havadan görüntülendi.

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