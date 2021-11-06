Kocaeli’de bir minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan bir minibüs içerisinde 16 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre önceki gün TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde bir minibüsü durduran polis ekipleri, aracın içerisinde kaçak göçmen olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Türkiye’ye kaçak yollarla giren 16 göçmeni tespit etti. Göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edilirken, olayla ilgili aracın sürücüsü A.E.A. gözaltına alındı.