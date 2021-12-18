Kocaeli’de bir şahıs evinde ölü bulundu

Kocaeli’de 58 yaşındaki 2 çocuk babası bir şahıs, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki iki çocuk babası Ahmet Saadettin Can’a telefonla ulaşamayan yakınları kontrol amaçlı eve geldi. Evde Saadettin Can’ın cansız bedeni ile karşılaşan aile, durumu 112 Acil Sağlık Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardında şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.