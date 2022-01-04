crossorigin="anonymous">

banner4556

Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı

banner4336

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 terörist yakalandı.

Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı
banner4581

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 terörist yakalandı.

banner4575

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bazı şahısların DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin 4’ü yabancı uyruklu toplam 10 şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 şahsın ise gerekli idari işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultanbeyli’de evin deposunda hırsızlık yapan...
Sultanbeyli’de evin deposunda hırsızlık yapan...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349