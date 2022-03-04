banner4556

Kocaeli’de kamyon alev alev yandı

banner4664

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol üzerinde bulunan kamyon bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

Kocaeli’de kamyon alev alev yandı
banner4582
banner4336

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol üzerinde bulunan kamyon bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

Yangın, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kandıra Sapağı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yangın ile inceleme başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çarpmanın etkisiyle 5 metre sürüklendi
Çarpmanın etkisiyle 5 metre sürüklendi
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666