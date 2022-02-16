banner4556

Kocaeli’de kripto para düzeneği operasyonu

banner4664

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen ve kripto para üretiminde kullanılan onlarca malzeme ele geçirildi.

Kocaeli’de kripto para düzeneği operasyonu
banner4582

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen ve kripto para üretiminde kullanılan onlarca malzeme ele geçirildi.

banner4336

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, İzmit ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen ve kripto para üretiminde kullanılan toplam; 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. Polis ekipleri, malzemelere el koyarken, olayla ilgili bir şahıs hakkında da işlem başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Koca: "Sağlık çalışanına şiddet...
Bakan Koca: "Sağlık çalışanına şiddet...
  1. SAĞLIK

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666