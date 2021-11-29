banner4556

Kocaeli’de kuvvetli rüzgar inşaatın çatısını uçurdu

banner4336

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle inşaat halindeki binanın çatısı uçtu.

Kocaeli’de kuvvetli rüzgar inşaatın çatısını uçurdu
banner3909
banner4558

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle inşaat halindeki binanın çatısı uçtu.

Olay, Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke bölgesi Cumhuriyet Mahallesi Tufan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı inşaat halindeki binanın çatısı kuvvetli rüzgar sebebiyle devrildi. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatı yerinden kaldırıldı.

Şiddetli rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen binanın sahibi Adil Yüce, "Sabah 09.00 sıralarında işe gitmeye çalışıyorduk. Komşular ve öğretmenler aradı, çatının uçtuğunu söylediler. Biz buraya geldiğimizde ise çatının uçtuğunu gördük. Rüzgar çok şiddetliydi. Dün gerekli uyarılar yapıldı ama demek ki rüzgar çok sert esti ve bizim çatımızı uçurdu" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
20 yeni otobüs seferlere başladı
20 yeni otobüs seferlere başladı
  1. KOCAELİ

banner4391

banner4321

banner3841