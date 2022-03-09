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Kocaeli’de otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

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Kocaeli’de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kocaeli’de otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
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Kocaeli’de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.V. idaresindeki 41 BU 460 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle ağaca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü A.V. ve yolcu olarak H.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin ön camından yola dökülen cam parçaları ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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