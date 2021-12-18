banner4556

Kocaeli’de otomobil cayır cayır yandı

banner4336

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir otomobil alev alev yandı, o anlar vatandaşlar tarafından telefonla görüntülendi.

Kocaeli’de otomobil cayır cayır yandı
banner3909

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir otomobil alev alev yandı, o anlar vatandaşlar tarafından telefonla görüntülendi.

banner4575

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Hacı Akif Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil cayır cayır yanmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürüldü. O anlar vatandaşlar tarafından telefonla görüntülendi. Yangını çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mesut Kır: "İstediğimiz gibi bir sonuç ortaya...
Mesut Kır: "İstediğimiz gibi bir sonuç ortaya...
  1. SPOR

banner4558

banner3841

banner4390

banner4321