Kocaeli’de ucuz ekmek satan fırının şoförü vuruldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ucuz ekmek satan fırının şoförü, kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şoförün tedavisi sürerken, polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında çalışan Zühtü Ateş (36), bakkala ekmek getirdiği sırada kimliği tespit edilemeyen iki şüpheli yanına geldi. İşini yapmaya devam eden Ateş’e, "Ekmeği kaça satıyorsun ulan" diyen şüpheli tarafından tabanca ile bacağına ile ateş edildi. Neye uğradığını şaşıran Zühtü Ateş, yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.