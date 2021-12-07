Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Kocaeli’de polisin uyuşturucu operasyonunda yakaladığı 2 şahıstan biri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Gölcük ilçesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı. Çalışmalar kapsamında 32 kilo 47 gram metamfetamin, 5 kilo 70 gram sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suç geliri olduğu değerlendirilen 300 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan L.K. ve S.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan L.K. serbest bırakılırken S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.