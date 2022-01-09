banner4556

Kocaeli’de uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi

banner4336

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında çok miktarda uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Kocaeli’de uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi
banner4584

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında çok miktarda uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi.

banner4575

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel ilçesi İnebeyli Mahallesi’nde yaşayan M.E. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığına ilişkin bilgi aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 522 gram kubar esrar, 100 gram karabarut, 100 gram dumansız barut, 5 kırmızı kutu içerisinde saçma, 6 dolu fişek, 15 boş fişek, 10 fişek kapsülü ve fişek dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İtilaf Devletleri’nin Gelibolu’yu tahliyesinin...
İtilaf Devletleri’nin Gelibolu’yu tahliyesinin...
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349