Kocaeli’de yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlediği operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 267 kilo 75 gram metamfetamin, 298 kilo 3 gram esrar, 14 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu, 13 kilo 55 gram sıvı metamfetamin ve 2 gram skunk maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri devam eden şahıslardan 5’i serbest bırakılırken, sokak satıcısı olduğu belirlenen F.Ç., K.A. ve O.D. isimli 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.