Kocaeli’deki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Tolga Görez’i yalnız yaşadığı evinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 1 Mart Salı Günü gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan Tolga Görez tabancayla vurularak öldürüldü. Tolga Görez’in evine giden kardeşi Ferdi Görez, ağabeyini kanlar içinde buldu. Görez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tolga Görez’in cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan U.İ. ise tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.