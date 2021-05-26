Kocasının dikkatini çekmek isteyen kadının kapkaç oyunun polis bozdu

Fatih’te kendisinden ayrılmak isteyen kocasının dikkatini çekmek için içerisinde 300 TL bulunan çantasının kapkaç sonucu çalındığı yalanını uyduran kadının oyununu polis bozdu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kadının kendi kolunu çizdiğini ve çantasını çöpe attığını belirledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocasının dikkatini çekmek isteyen kadının kapkaç oyunun polis bozdu
banner3909

Fatih’te kendisinden ayrılmak isteyen kocasının dikkatini çekmek için içerisinde 300 TL bulunan çantasının kapkaç sonucu çalındığı yalanını uyduran kadının oyununu polis bozdu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kadının kendi kolunu çizdiğini ve çantasını çöpe attığını belirledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay İskenderpaşa Mahallesi Aile Sokak’ta yaşandı. Polisi arayan kadın, kapkaç mağduru olduğunu ve içerisinde 300 TL bulunan çantasının çalındığını söyledi. Olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Serap A. ile görüşerek sözde saldırganın eşkalini aldı. Kadının söylediği saatte güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, herhangi bir şüpheli şahsın görülmediğini belirledi. Kadının bahsettiği güzergahtaki kameraları tek tek izleyen ekipler, gerçeği ortaya çıkardı. Görüntülerden kadının elini kendisinin çizdiği ve çantasını çöp konteynere attığı belirlendi.

Kocasının kendisinden ayrılmak istediğini ve dikkatini çekmek için kapkaç yalanı uydurduğunu söyleyen Serap A. hakkında işlem yapıldı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mobil uygulama büyümesi 2021’in ilk çeyreğinde...
Mobil uygulama büyümesi 2021’in ilk çeyreğinde...
  1. BİLİM VE TEKNOLOJİ

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4322

banner3841