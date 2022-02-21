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Komşusuna kızdı aracının lastiğini kesti

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Sultangazi’de aracını marketinin önüne park eden komşusuna kızan genç, otomobilin lastiklerini kesti. Lastiğin kesilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Komşusuna kızdı aracının lastiğini kesti
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Sultangazi’de aracını marketinin önüne park eden komşusuna kızan genç, otomobilin lastiklerini kesti. Lastiğin kesilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market işletmeciliği yapan 18 yaşındaki F.I. aracını iş yerinin önüne park eden komşusuna kızdı. Sinirlerine hakim olamayan genç park halindeki aracın lastiğinin havasını indirdi. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde gencin lastiğin havasını indirdiği o anlar görülüyor.

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Öte yandan, araç sahibi gençten şikayetçi olmazken 18 yaşındaki F.I. isimli şahsa kabahatler kanunu 37. maddesi gereğince 277 TL ceza yazıldığı öğrenildi.

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