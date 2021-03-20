Kontrol için hastaneye gitti, alçılı kolla çanta çaldı

Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde kolu alçıyla kaplı bir kişi masada bırakılan çantayı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İhbar üzerine Kayaşehir Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hastanenin güvenlik kameraları tek tek incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi. Araştırmalarını genişleten polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli D.O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık anları kameradaKırık kolla hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının masada çantasını unutup gitmesi ve kolu alçılı kişinin masaya oturması görülüyor. Şüpheli unutulan çantayı bacaklarının arasına alarak uzaklaşıyor.