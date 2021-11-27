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Kontrolden çıkan araç inşaat temeline uçtu: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, fabrika inşaatının temeline uçtu. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kontrolden çıkan araç inşaat temeline uçtu: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, fabrika inşaatının temeline uçtu. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Akhisar Mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Fatma K. (34) yönetimindeki 16 KLS 61 plakalı hafi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak fabrika inşaatının temeline uçtu. Kaza sonucu yan durarak hurdaya dönen aracın sürücüsü ile çocukları Mehmet Emin K. (12) ve Yusuf Poyraz K. (4) yaralandı.

Yaralılar anne ve 2 çocuğu olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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