Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa’da su sondaj makinesi ile sondaj malzemelerini taşıyan kapalı kasa kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Gemiç Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İznik’ten Bursa’ya gitmek için yola çıkan Serkan B. (40) idaresindeki 34 UH 8497 plakalı, su sondaj makinesi ile sondaj malzemeleri yüklü olan kapalı kasa kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Ö. (34) yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda yolcu olarak bulunan Ahmet Ö. kendi imkanları ile kamyondan çıkarken, yaralı sürücü Serkan B. itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İznik-Bursa karayolu kapandı. Jandarma ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirirken, kaza yapan kamyon vinç yardımı ile kaldırıldı. Yol yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.