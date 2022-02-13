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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27. Cadde üzerinden Büyükesence istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 ZC 593 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde araç içerisinde sıkışan yaralılar bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 1’i ağır olmak üzere toplam 3 yaralı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İnşaat malzemelerinin bulunduğu öğrenilen araç kazada hurdaya dönerken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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