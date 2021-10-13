Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Bursa’da virajı alamayan otomobilin sürücüsü ve arkadaşı 30 metrelik uçurumdan düşmekten kıl payı kurtuldu.

Kaza, saat 04.15 sıralarında Alacahırka mahallesi Uludağ yolu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 GF 433 plakalı otomobil, sürücüsü Murat D.’nin (21) yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Furkan S. (20) ağır yaralanırken sürücü Murat D. ise kazayı hafif yarayla atlattı. Aydınlatma direğine çarpan otomobil, 30 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı Furkan S. ve Murat D. hastaneye sevk edildi. Otomobil içerisinde görülen alkol şişeleri dikkatlerden kaçmazken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.