Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece’de, seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak iki araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle 41 GE 886 plakalı otomobil de savrularak refüje çıktı. Kazada ismi henüz öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Maddi hasarın geldiği araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.