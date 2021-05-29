Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece’de, seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak iki araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı istikametine giden ve freni tutmayan İbrahim Karatay idaresindeki 34 AK 8629 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce kavşağı dönen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 GE 886 plakalı otomobile ardından refüje çıkarak Mehmet Halim Baş yönetimindeki 06 GC 44 87 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 41 GE 886 plakalı otomobil de savrularak refüje çıktı. Kazada ismi henüz öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Maddi hasarın geldiği araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.