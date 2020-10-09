Kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine ardından park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Esenyurt’ta cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden otomobil, önce aydınlatma direğine daha sonra park halinde bulunan araca çarparak durabildi. Araç içerisine sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saat 01.15 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’ndan Avcılar istikameti yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre süratli bir şekilde seyir halinde bulunan Emre Kup kontrolündeki 34 DGC 466 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce cadde üzerindeki aydınlatma direğine daha sonra ise park halinde bulunan 34 FG 1394 plakalı araca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobilin içerisinde sıkışan Emre Kup(26), itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazanın etkisiyle bir dükkanda da maddi hasar meydana gelirken, çevredeki hastaneye kaldırılan yaralının ise tedavisine başlandığı öğrenildi.

Kazayı gördüğü gibi yaralıya yardıma koştuğunu ifade eden bir vatandaş, “Ailece balkonda oturuyorduk. Küt diye bir ses geldi. Araç ilk önce direğe vurdu. Direk olmasa dükkanı komple götürüyor. Araç savrularak ileride duruyor. Allah’tan bu arabada kimse yok. Yaralıyı gördük hemen aşağı koştuk. Araç park halindeydi. Koştuk, atletimizi çıkarttık. Yaralıya tampon yaptık. O sırada ambulans, itfaiyeye yardımcı olmaya çalıştık. Kaza çok kötüydü” dedi

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.