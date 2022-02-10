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Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Tepetarla Mahallesi D-650 karayolu Karasu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet O. idaresindeki 54 PP 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı, taklalar atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada, sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Havva O. ile Samet O. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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