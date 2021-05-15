Kontrolden çıkan otomobil yufkacıya daldı

Silivri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yufkacıya daldı. İşyeri ve araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza,16:00 sıralarında Silivri Alibey Mahallesi Hasan Korsan Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Peugeot 34 UL 5578 plakalı otomobil sokak üzerinde faaliyet gösteren yufkacı dükkanına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araç ve işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021, 18:10