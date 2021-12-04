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Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride geçti

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Esenyurt’ta şoförün kontrolünü kaybettiği tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride geçti
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Esenyurt’ta şoförün kontrolünü kaybettiği tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 11.00 civarında Hadımköy yolu Akçaburgaz mevkiinde meydana geldi. Esenyurt istikametinden Hadımköy istikametine doğru ilerleyen tır, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Tır, şoförün ani manevrası ile karşıdan gelen kamyonet ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tırda ağır hasar meydana geldi. O anlar ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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