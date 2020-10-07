Konvoy yapmak isteyen minibüsçülere müdahale

Üsküdar’da İBB’yi protesto etmek için toplanan ve araçlarıyla konvoy yaparak belediye binası önüne ilerlemek isteyen minibüsçülere izin verilmedi. Eyleme devam etmekte ısrarcı olan gruba polis müdahale etti. Polise direnen bazı minibüsçüler gözaltına alındı.

Ara hatlardan yolcu almak isteyen, metro ve metrobüs hatlarının devreye girmesi ile mağdur olduklarını belirten ve bu mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen onlarca minibüsçü, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) protesto etmek amacıyla Üsküdar Harem Otogarında bir araya geldi. İBB binasına doğru araçlarıyla ilerlemek isteyen minibüsçülere müsaade edilmedi. Polis ekipleri yalnızca 30 kişilik grubun yazılı basın açıklaması yapma izninin olduğunu, kalabalık grubun konvoy ya da yürüyüş yapmasına izin verilmediğini hatırlattı ve eylemcilerin araçlarıyla ilerlemesine izin vermedi.

Eyleme araçlarıyla konvoy yaparak devam etmek isteyen minibüsçüler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri kendilerine direnen minibüsçülere müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerine direnen bazı eylemciler gözaltına alındı.