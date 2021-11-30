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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

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Edirne’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ile şarampole uçtu.

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
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Edirne’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ile şarampole uçtu.

Kaza, Edirne-Kapıkule yolunda meydana geldi. İddialara göre, şehir merkezine seyir halinde olan 22 HE 568 plakalı otomobilin sürücüsü F.K. önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Zeminin de kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü F.K. araçla şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü F.K. kazadan yara almadan kurtuldu.

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