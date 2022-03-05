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Köpeğe önce ateş eden sonra değnek fırlatarak eziyet eden şahıs tutuklandı

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Başakşehir’de bir kişi kulübesinde bulunan köpeğe önce tabanca ile ateş etti, ardından değnekler fırlatarak eziyet etmişti. Kısa sürede yakalanan şahıs ise tutuklandı.

Köpeğe önce ateş eden sonra değnek fırlatarak eziyet eden şahıs tutuklandı
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Başakşehir’de bir kişi kulübesinde bulunan köpeğe önce tabanca ile ateş etti, ardından değnekler fırlatarak eziyet etmişti. Kısa sürede yakalanan şahıs ise tutuklandı.

Olay, 3 Mart günü gece saatlerinde Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde köpeğin kulübesinin bulunduğu bölgeye gelen şüpheli şahıs, kulübesinde bulunan köpeğe ilk önce elindeki tabanca ile ateş etti. Köpek kulübenin dışında dolanmaya başlayan köpeğe şahıs daha sonra ise eline aldığı değnekleri fırlatarak eziyet etmeye başladı. Bir süre sonra kulübenin bulunduğu bölgeden ayrılan şahsı, kaçarak kayıplara karşıtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde gözaltına alınan A.B.Z. isimli şahıs tutuklandı.

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