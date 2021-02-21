Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı

TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isteyen 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Kazada küçük çocuk ağır şekilde yaralanırken, vicdansız sürücü olay yerinen kaçtı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, kazayı gören çocuğun kuzeni gözyaşları içinde olay anını anlattı.
“Köpeği kurtarmak için yola fırladı”
Feci kazaya tanık olan 8 yaşındaki Kerim Doğan’ın kuzeni gözyaşları içinde olay anını anlattı. Çim alanda oyun oynadıklarını kaydeden yaralı çocuğun kuzeni, “Köpek yola fırlayınca Kerim yola fırladı. O da peşinden koştu. Yoldan geçen bir araba da çarparak kaçtı” dedi.Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan aracın tespiti için çalışma başlattı.