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Köpek dövüştüren şahıslara ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpek dövüştürerek internetten bahis oynattığı iddia edilen şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiye para cezası kesildi.

Köpek dövüştüren şahıslara ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpek dövüştürerek internetten bahis oynattığı iddia edilen şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiye para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kangal köpeklerinin dövüştürülerek internet üzerinden bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinin ekipleri yaptıkları çalışmada köpek dövüştüren 3 kişiyi belirledi. Gözaltına alınan N.B., H.B. ve M.S. isimli şahıslara "5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu 14-A maddesin" gereğince 947 TL idari para cezası uygulandı.

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