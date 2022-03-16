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Köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada karı-kocaya kurşun yağdırdı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kadın, karı-kocayı silahla vurarak yaraladı.

Köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada karı-kocaya kurşun yağdırdı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kadın, karı-kocayı silahla vurarak yaraladı.

Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No’lu sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.’ye (42) balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırırken şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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