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Korkutan çatı yangını

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Kocaeli Gölcük ilçesi Halıdere mahallesinde no 27 de henüz bilinmeyen neden dolayı yangın çıktı yangını goren vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardim hattını arayarak yardım istedi. Çatı yangını kısa sürede büyüdü yangına ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi bolgedeki belediyeden ise su tankerleri sevk edildi

Korkutan çatı yangını
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Kocaeli Gölcük ilçesi Halıdere mahallesinde no 27 de henüz bilinmeyen neden dolayı yangın çıktı yangını goren vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardim hattını arayarak yardım istedi. Çatı yangını kısa sürede büyüdü yangına ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi bolgedeki belediyeden ise su tankerleri sevk edildi

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