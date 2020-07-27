Korona virüs denetiminde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında korona virüs denetiminin yanı sıra emniyet kemeri uygulaması da yaptı. Kuralları ihlal eden sürücülere polis tarafından para cezası verildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Otobüs, dolmuş ve taksileri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Öte yandan Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri tarafından Bostancı Köprüsünde araçlar durdurulup, emniyet kemeri kontrolü de yapıldı. Korona virüse karşı gerçekleştirilen uygulamada emniyet kemeri takmayan çok sayıda sürücüye trafik ekipleri ceza yazarken, birçok araç sürücüsü şehir içi trafikte genelde kısa mesafe olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takmadıklarını ifade etti.

İstanbul genelinde saat 09.30’a kadar sürecek olan denetimin iş çıkış saati olan saat 17.00’da tekrar başlayacağı ve saat 19.30’a kadar devam edeceği öğrenildi.