Korona virüse yakalanan 3 çocuk annesi kurtarılamadı

Kocaeli’nin Gölcük içesinde yaşanan evli ve 3 çocuk annesi Dilek Yavuz(41), yakalandığı korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Korona virüse yakalanan 3 çocuk annesi kurtarılamadı
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Kocaeli’nin Gölcük içesinde yaşanan evli ve 3 çocuk annesi Dilek Yavuz(41), yakalandığı korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gölcük Değirmendere Dörtyol mevkiinde oturan evli ve üç çocuk annesi Dilek Yavuz(41), bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Yavuz’un yapılan tetkikleri neticesinde korona virüse yakalandığı belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yavuz’un cenazesinin, işlemleri sonrasında Dörtyol Camii’nde kılınacak ikindi namazı ile Değirmendere’de toprağa verileceği öğrenildi.

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