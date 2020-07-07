Korona’yı hiçe sayarak teknede parti yapanlara 154 bin 350 TL ceza

Boğazda seyir halinde olan bir tekneye baskın düzenleyen polis, uyarılara rağmen içeride parti yapan onlarca kadın ve erkekle karşılaştı. Bu kişilere toplam 154 bin 350 TL para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, son günlerde bazı kiralık teknelerde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak parti yapıldığı yönünde birçok ihbar aldı. Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, bir teknenin daha bu amaçla kullanılacağının belirlenmesinin ardından düğmeye bastı. Polis, dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nda seyir halinde olan içinde parti verileceği önceden belirlenmiş bir tekneye baskın düzenledi.

49 kişiye 154 bin 350 TL ceza

Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, tekneyi durdurup içeri girdiklerinde, parti yapan kadın ve erkeklerden oluşan 49 kişilik bir grupla karşılaştı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görülen eğlence, polisin gelmesiyle son buldu. Polis bu kişilere Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplamda 154 bin 350 TL para cezası kesti. Tekne sahibi Muzaffer C. ve çalışan Tevfik T.T., işlemlerinin yapılması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.