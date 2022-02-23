Korsan çağrı merkezi ile dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 4 gözaltı

İstanbul’da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlıların, polis baskınına karşı pitbull cinsi köpekle önlem aldıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dolandırıcılık şebekesinin çeşitli internet siteleri açarak bu platformlardan ağlarına düşürdükleri kişilere hayali ürün satıp, sipariş veren vatandaşlara ürün göndermeden haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

Polis baskınına karşı pitbulllu önlem

Esenyurt’ta uydukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebeke mensuplarını tek tek belirleyen ve çalışma yöntemlerini deşifre eden siber polisi, 4 şüphelinin yakalanması için dün Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 İlçe ve Beylikdüzü’nde “Çağrı Merkezi” olarak kullanılan korsan iş yerine yapılan operasyonda 15 cep telefonu, bu telefonlara ait 15 sim kart, 9 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 1 tablet, para sayma makinesi, av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 43 fişek ile 18 bin 500 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların, polis baskınına karşı pitbull cinsi köpekle önlem aldıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Şebekenin kirli yöntemi deşifre oldu

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, şebekenin dolalandırıcılık yöntemleri de deşifre oldu.

Polisin yaptığı titiz çalışma ile çökertilen şebekenin, çeşitli internet siteleri açarak bu sitelerden vatandaşlardan ürün siparişleri aldıkları, dolandırıcıların sipariş veren vatandaşlara ürün göndermediği, ancak ürünlerin parasını kendileriyle birlikte çalışan anlaşmalı hesap sahiplerinin hesabına havale ettirerek haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.

Korsan çağrı merkezindeki kadınlar ‘dolandırıcılık’ yönteminde kullanılmış

Ayrıca Esenyurt ilçesinde kurulan çağrı merkezinde birçok kadın şahsın dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında çalıştığı, bu şahısların da telefonla vatandaşları arayarak çeşitli ürünlerin satışını yaptıkları öğrenilirken, ayrıca internet üzerinden Jigolo olmak vaadiyle de vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şebekenin piyasada kaç kişiyi dolandırdıkları ve ne kadar vurgun yaptıkları ise araştırmaların sonucunda ortaya çıkacak.