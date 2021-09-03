Korsan taksiyi kullandı, yakalanınca da ‘İlk kez kullandık, bir daha kullanmayalım’ dedi

İstanbul’da kurulan çok sayıda denetim noktasında abartı egzozlu, modifiyeli araçlar ile korsan taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında abartı egzozlu bir motosiklet ile korsan taksicilik yapan sürücüye ve yolculara cezai işlem uygulanırken, yabancı uyruklu yolcu ‘İlk kez kullandık, bir daha kullanmayalım’ diyerek kendini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 93 personelin katılımıyla 12 noktada uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar sırasında abartı egzozlu, modifiyeli ve korsan taksi olma şüphesi olan araçlar durdurularak incelendi. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi.

“Biz ilk kez kullandık, bundan sonra kullanmayalım”

Fatih’te kurulan uygulama noktasında korsan yolcu taşıyan araç sürücüsüne ve yabancı uyruklu yolculara cezai işlem uygulandı. Yabancı uyruklu yolcu, “Biz ilk kez kullandık, bundan sonra kullanmayalım” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilerek durdurulan yabancı uyruklu kuryeye ise ehliyetsiz araç kullandığı, aracın muayenesiz olduğu ve abartı egzoz kullandığı için para cezası uygulandı. Hem motosiklet hem de korsan taksicilik yapılan araç bağlanarak otoparka çekildi.