Kripto para borsalarından Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı

İSTANBUL (İHA-Türkiye’de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Önceki gün 78 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda yakalananların sayısı 66’ya yükselmiş oldu.
Aranan şüpheliler arasında firari CEO’nun ağabeyi Güven Özer’in, bu gece İstanbul’un Pendik’te saklandığı evde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şirketin ortakları arasında yer aldığı öğrenilen Güven Özer, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Bununla birlikte aranan 78 şüpheliden 66 kişi yakalanmış oldu.Polis, halen firari durumda olan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.