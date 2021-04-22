Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: “2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı”

Kripto para borsalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiası sonrası çok sayıda vatandaş mağdur olduğunu belirterek şikayette bulundu. Şikayetler sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Thodex’in Göztepe’deki ofisinin güvenlik şefi Gürsel Yalçın olaya ilişkin olarak, “Lüks araçlarla geliyorlardı. 2 günde yaklaşık 300 kişi mağdur olduğu gerekçesiyle buraya geldi” dedi.
“2 günde 300 kişi bu şirketin önüne geldi”Çok sayıda mağdur kişinin şirket önüne geldiğini belirten Güvenlik Şefi Gürsel Yalçın, “Biz de bu olayı sosyal medya üzerinden öğrendik. Burada bir mağduriyet var. Kendileri bu iş merkezi’nin kiracısıydı. Olayla ilgili mağdur olanlar buraya birkaç gündür gidip geliyor. Olayla ilgili sürekli şikayetler geliyor. Sürekli olarak personel değiştiren bir firmaydı. 40’a yakın çalışanı vardı. İki günde toplam şikayet için 200 ya da 300 kişi gelmiştir” diye konuştu.