Kuaförde dehşet anları kamerada

Güngören’de silahlı saldırganlar bir erkek kuaförüne kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda bir kişi yaralandı. O sırada kuaförde tıraş olmak için babası ile birlikte sıra bekleyen küçük bir çocuk da dehşeti yaşadı.
Olay sırasında kuaförde yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 3 zanlı kuaförün önünden koşarak sırayla içeriye ateş ediyor. Kuaföründe içerisinde yer alan müşteriler büyük panik yaşıyor. Kuaförde babası ile birlikte tıraş olmayı bekleyen küçük bir çocuk da adeta dehşeti yaşıyor.Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.