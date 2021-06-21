Kucağında çocukla dilenen kadın, 5 defa aynı yerde yakalandı

İstanbul Taksim Meydanı’nda kucağında çocukla dilenen bir kadın 5’inci kez zabıtalar tarafından aynı yerde yakalandı.Taksim Meydanı’nın altında bulunan, “Tünel” otobüs durağında bir kadın yanına 3-4 yaşlarındaki bir çocuğu alarak yere serdiği kartonun üzerine oturdu. Kadın, önüne koyduğu suları satma bahanesiyle önünden geçen insanlardan para istemeye başladı. Çocuk, içinde bir tomar dolusu para bulunan poşeti çıkarttı ve dilenci kadına verdi. Kadın, bunun üzerine paraları saymaya başladı. Kadın paraları sayarken Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri durağa gelerek kadını ve çocukları oradan kaldırdı. Ekip aracına bindirilen kadın, Kasımpaşa’da bulunan Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilenci kadına kabahatler kanunu uyarınca 206 lira para cezası kesildiği öğrenilirken toplanılan paralara da el konulduğu bildirildi. Aynı dilenci kadının 5. kez yakalandığı tespit edildi.