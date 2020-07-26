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Küçük çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivenlere sıkıştı

KARTAL’DA BULUNAN BİR METRO İSTASYONUNDA YÜRÜYEN MERDİVENLERDE DURAN ÇOCUĞUN SAÇLARI MERDİVENİN BASAMAKLARINA SIKIŞTI

Küçük çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivenlere sıkıştı

Kartal’da bulunan bir metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde duran çocuğun saçları merdivenin basamaklarına sıkıştı. Yaralanan çocuk kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartal’da Adnan Kahveci Metro İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda bulunan Berfin D. isimli 7 yaşındaki çocuğun saçları, yürüyen merdivenlerin basamakları arasına sıkıştı. Saçlarından ve omzundan yaralanan küçük kızı kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Yaralı halde kurtarılan kız çocuğu daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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